Xavi Hernández, presentado este martes como seleccionador de Países Bajos, aseguró que es “un verdadero honor” asumir el cargo y restó importancia a haber sido la tercera opción, después de que esta intentara contratar primero a Pep Guardiola y a Arne Slot.

“No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio”, bromeó Xavi durante su presentación, antes de insistir: “No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador”.

El director de fútbol de élite de la KNVB, Nigel de Jong, explicó durante la presentación que Xavi ocupaba el tercer lugar de una lista de cuatro candidatos elaborada por la federación tras el Mundial, en el que Marruecos eliminó a Países Bajos en los dieciseisavos de final.

“Analizamos dónde estaban los aspectos que debíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir como federación”, dijo De Jong, quien señaló que los criterios utilizados para la búsqueda fueron “el perfil, las cualidades y la disponibilidad”.

El exentrenador del Barcelona insistió en que el orden que ocupaba en la lista de candidatos no condiciona su llegada a la selección.

“No me importa si era la tercera opción o la décima”, concluyó.