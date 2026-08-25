El flamante entrenador de la selección de Países Bajos se mantuvo sereno tras conocer que Guardiola y Slot estuvieron delante de él en prioridad. (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT
El flamante entrenador de la selección de Países Bajos se mantuvo sereno tras conocer que Guardiola y Slot estuvieron delante de él en prioridad. (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT
/ KOEN VAN WEEL
Por Redacción EC

Xavi Hernández, presentado este martes como seleccionador de Países Bajos, aseguró que es “un verdadero honor” asumir el cargo y restó importancia a haber sido la tercera opción, después de que esta intentara contratar primero a Pep Guardiola y a Arne Slot.

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