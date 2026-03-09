Por Redacción EC

El exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, sorprendió con una revelación sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al club catalán en 2023. Según contó en una entrevista reciente, el retorno del campeón del mundo con Argentina estaba prácticamente acordado después del Mundial de Qatar, pero finalmente no se concretó por decisión del presidente Joan Laporta.

