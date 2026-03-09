El exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, sorprendió con una revelación sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al club catalán en 2023. Según contó en una entrevista reciente, el retorno del campeón del mundo con Argentina estaba prácticamente acordado después del Mundial de Qatar, pero finalmente no se concretó por decisión del presidente Joan Laporta.

Xavi explicó que las conversaciones con el entorno del capitán argentino ya estaban avanzadas y que el propio jugador tenía intención de volver al club donde se convirtió en leyenda. “Messi estaba fichado en enero de 2023”, aseguró el exmediocampista para el diario La Vanguardia, dando a entender que el acuerdo estaba prácticamente cerrado en ese momento.

Sin embargo, el entrenador afirmó que el propio Laporta fue quien decidió dar marcha atrás a la operación. Según relató, el presidente del Barcelona frenó el regreso porque temía un conflicto interno con el futbolista. “Lo tiró para atrás porque no quería una guerra con él”, señaló Xavi al referirse a la postura del dirigente.

El exDT también indicó que las conversaciones con Messi y su entorno se extendieron durante varios meses y que incluso existía un plan para concretar el fichaje dentro de las posibilidades económicas del club. En ese contexto, aseguró que desde el punto de vista deportivo él siempre apoyó el regreso del argentino al equipo.

Finalmente, el retorno nunca se concretó y Messi terminó firmando con Inter Miami en el verano de 2023. Las declaraciones de Xavi reabrieron el debate sobre lo cerca que estuvo el astro argentino de volver al Barcelona y las razones que terminaron frustrando uno de los regresos más esperados por los hinchas culés.