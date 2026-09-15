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Resumen

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El pequeño hincha del Lille que superó el cáncer y emocionó a todo un estadio tras un saque de honor.
El pequeño hincha del Lille que superó el cáncer y emocionó a todo un estadio tras un saque de honor.
Por Marco Quilca León

Hay momentos en el fútbol que no necesitan un gol para quedar en la memoria. Milan, un pequeño hincha del Lille, fue protagonista de uno de ellos. Después de superar el cáncer, el niño recibió una invitación que difícilmente olvidará: salir al campo del Decathlon Arena para realizar el saque de honor antes de un partido de su equipo. Y su rostro lo dijo todo.

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