Los años pasan y el fútbol evoluciona -fugazmente- sin cesar. A disposición de millones de equipos en el mundo -los de antaño y los emergentes también- surgen continuamente un sinfín de herramientas, que explotan a su manera para progresar de la forma más óptima en el deporte rey. Un claro ejemplo es lo que viene haciendo ahora Luis Enrique, seleccionador de España, quien se ha refugiado en un mecanismo tecnológico para facilitar el trabajo con sus pupilos.

Con el propósito de estar un paso al frente de sus rivales y simplificar los esfuerzos de su garganta, el exentrenador del Barcelona ha implementado una especial innovación en los entrenamientos de ‘La Roja’ tras el nuevo parón internacional.

Se trata del clásico walkie-talkie, que ahora le acompañará a él y a sus dirigidos en todas las prácticas venideras de la selección. A partir de ese aparato, Luis Enrique dará indicaciones tácticas a sus jugadores sin la necesidad de gritarlas, como usualmente lo hacía, maltratando su voz.

A su vez, los futbolistas de ‘La Roja’ podrán escuchar las órdenes y sugerencias que les haga su seleccionador a través de unos pequeños altavoces, que cada uno lleva inserto en la parte trasera de su ropa de entrenamiento, cerca al cuello.

LAS ROZAS (MADRID), 20/09/2022.- El seleccionador nacional, Luis Enrique, estrena un innovador sistema de intercomunicación durante el entrenamiento realizado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

De hecho, el entrenador español ya ha puesto en marcha esta herramienta tecnológica en las sesiones de trabajo desde la distancia. En los diversos ejercicios tácticos y estratégicos del día, se ha podido evidenciar el gran beneficio que implica esta innovación al momento de dar indicaciones.

“Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a dirigirme a gente que está lejos en voz baja. Pero es para daros órdenes y consignas en posible variaciones, así no me dejo mal la garganta. Espero que no se acople mucho y que les pueda servir”, explicó el seleccionador antes de poner a prueba el nuevo método.

En el video publicado por ‘La Roja’ se aprecia que los jugadores pueden oír con claridad las consignas de su entrenador sin la necesidad de tocar el aparato. Quien sí debe mantener pulsado un botón del walkie-talkie mientras habla es Luis Enrique por ser el emisor de los mensajes y quien, por tanto, activa la comunicación.

De esa manera, el seleccionador de ‘La Roja’ ha añadido otro método revolucionario a la lista en este deporte. Luis Enrique, de hecho, siempre se ha caracterizado por ser un entrenador al que le gusta probar cosas nuevas. Y a tan solo dos meses del Mundial, lo más seguro es que esta herramienta tecnológica le ayudará a tener una comunicación mucho más limpia y nítida con sus jugadores. Es lo que necesita, ahora más que nunca.

¿Qué herramientas se usan en el Perú?

La tecnología que hoy dispone la selección española aún no llega a nuestro país. Pero lo más probable es que pronto la selección peruana y los distintos clubes nacionales también puedan contar con esta innovadora herramienta de trabajo.

Mientras tanto, lo único que se utiliza en el Perú para comunicarse con el jugador es simplemente la fortificada voz del entrenador. Eso sí, también hay otras herramientas que actualmente ya están al servicio de la ‘Blanquirroja’ y de algunos equipos del torneo local, aunque para una intención relativamente distinta.

Previo a los entrenamientos o a cualquier partido, los entrenadores suelen hacer uso de tablets, computadoras y otras herramientas necesarias para dar las charlas a sus jugadores. Incluso, más allá de la tecnología, una práctica común en nuestro país era la elaboración de papelógrafos -como lo hacía el mismo Juan Reynoso- para dar a conocer a sus pupilos las debilidades, fortalezas y otros datos de los rivales antes de asumir un encuentro.

Jugadores entrenan con chalecos GPS | Foto: FPF

Asimismo, una importante herramienta del fútbol que llegó al Perú para quedarse son las populares tabletas con los datos estadísticos de los jugadores. En el Mundial Rusia 2018, la FIFA ofreció a las selecciones participantes estos aparatos electrónicos, que fueron de mucha ayuda para los técnicos.

Como está claro, identificar los problemas del equipo a simple vista no es nada fácil. Por eso, la FIFA empleó esta tecnología en el Mundial con la intención de que, desde la tribuna y el banquillo, los analistas y el cuerpo técnico puedan examinar el rendimiento de los jugadores, repasar las situaciones colectivas en el juego en vivo y en directo, y resaltar las áreas que merecen mayor atención en la táctica fija empleada.

Por último, y no menos importante, desde hace buen tiempo se está haciendo uso del sistema GPS para la medición del rendimiento físico de los mismos jugadores en vivo. Esto permite registrar los detalles más mínimos individualmente, además del monitoreo constante del plantel y la prevención de lesiones. No solo la selección se sirve de esta herramienta, sino también diversos clubes nacionales como Alianza Lima, Cienciano, entre otros.