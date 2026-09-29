Neymar volvió a ser noticia en Brasil, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha. El delantero estuvo presente en el Maracaná para disfrutar del histórico partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens, pero terminó dejando una confesión que rápidamente generó repercusión entre los aficionados del fútbol brasileño: su simpatía por Flamengo.

Mientras atendía a algunos hinchas en el estadio, Neymar fue consultado sobre cuál es su equipo favorito de Río de Janeiro. La respuesta fue directa y acompañada de una sonrisa: “En Río, soy hincha del Flamengo”. Una declaración que llamó especialmente la atención por su enorme vínculo con Santos, club del que es hincha desde pequeño, figura y actual capitán.

Sin embargo, no es la primera vez que el atacante se muestra cercano al ‘Mengao’. En 2024, cuando todavía jugaba en Al-Hilal, Neymar ya había reconocido su cariño por Flamengo y hasta dejó abierta la posibilidad de vestir algún día la camiseta rojinegra. “Siempre he dicho que quiero jugar en el Flamengo”, manifestó entonces. También explicó que Santos era su primer equipo, mientras que Flamengo ocupaba un lugar especial entre sus preferencias.

"No Rio eu sou Mengão!"



🎙️ Neymar.

🎥 Lucas Jornal pic.twitter.com/7verY9VH7I — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 28, 2026

La relación de Neymar con Flamengo también se ha visto en distintas ocasiones fuera de la cancha. El brasileño ha posado con la camiseta del club y recordó especialmente la conquista de la Copa Libertadores 2019, cuando el ‘Mengao’ derrotó a River Plate en la final. En aquella oportunidad explicó que su alegría estaba relacionada principalmente con los jugadores del plantel, varios de ellos compañeros o conocidos suyos en la selección brasileña.

Así, la frase de Neymar no significa un cambio en su identificación futbolística. Santos continúa siendo el club de su vida, pero el propio brasileño ha reconocido desde hace años que siente una particular simpatía por Flamengo. Esta vez lo volvió a decir en pleno Maracaná y, aunque fueron apenas unas palabras entre risas, bastaron para encender nuevamente la conversación en Brasil: “En Río, soy hincha del Flamengo”.

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