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Resumen

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Neymar y una confesión que ha generado revuelo en Brasil.
Neymar y una confesión que ha generado revuelo en Brasil.
Por Marco Quilca León

Neymar volvió a ser noticia en Brasil, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha. El delantero estuvo presente en el Maracaná para disfrutar del histórico partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens, pero terminó dejando una confesión que rápidamente generó repercusión entre los aficionados del fútbol brasileño: su simpatía por Flamengo.

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