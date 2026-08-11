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Hakimi sorprendió con sus movimientos y “retó” a Ibai Llanos a convocarlo para la próxima edición de La Velada del Año.
Hakimi sorprendió con sus movimientos y “retó” a Ibai Llanos a convocarlo para la próxima edición de La Velada del Año.
Por Marco Quilca León

Achraf Hakimi dejó por un momento los botines y mostró que también tiene habilidad con los guantes. El defensor marroquí, que se prepara para una nueva temporada con el Paris Saint-Germain, compartió en sus redes sociales un video en el que aparece practicando boxeo y sorprendió por la soltura con la que ejecutó diferentes movimientos.

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