Achraf Hakimi dejó por un momento los botines y mostró que también tiene habilidad con los guantes. El defensor marroquí, que se prepara para una nueva temporada con el Paris Saint-Germain, compartió en sus redes sociales un video en el que aparece practicando boxeo y sorprendió por la soltura con la que ejecutó diferentes movimientos.

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El futbolista aprovechó la publicación para lanzar un particular mensaje dirigido a Ibai Llanos, reconocido streamer español y organizador de La Velada del Año. “Ibai Llanos, estoy listo para la siguiente Velada”, escribió Hakimi en su historia de Instagram, acompañando el texto con las imágenes de su entrenamiento. El guiño rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En el video, el internacional marroquí aparece realizando desplazamientos, golpes y combinaciones con una técnica que demuestra que su interés por este deporte va más allá de una simple curiosidad. Hakimi se mueve con rapidez y coordinación, dos cualidades que también caracterizan su juego como lateral.

Su afición por el boxeo tampoco es nueva. En julio de 2025, Hakimi estuvo presente en Madrid para acompañar a su compatriota Moussa Gholam durante una velada organizada en el marco de la Convención Europea de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El futbolista incluso acompañó al boxeador marroquí durante la noche de su combate.

Ahora, Hakimi volvió a mostrar su cercanía con el deporte de los puños, aunque esta vez desde el otro lado de las cuerdas. Su mensaje a Ibai abrió una posibilidad que, por ahora, parece más una broma que una invitación formal: ¿podría el defensor del PSG convertirse algún día en uno de los participantes de La Velada del Año?

Mientras eso ocurre —o no—, Hakimi deberá volver a concentrarse en el fútbol. El marroquí encara una nueva temporada con el PSG, pero ya dejó claro que, si alguna vez recibe una llamada de Ibai, al menos ganas de ponerse los guantes no le faltan.

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