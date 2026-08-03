El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, firmó este lunes el contrato que lo vincula con el Colo Colo chileno, club que prepara un recibimiento masivo con los hinchas en el estadio Monumental.

“Vozinha ya es del Cacique!”, anunció Colo Colo en su cuenta oficial en Instagram.

“Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. Bienvenido a la familia colocolina!”, escribió el club.

El guardameta africano aprobó a primera hora los exámenes médicos, se vistió por primera vez con la indumentaria del equipo y en la tarde llegó al Monumental para rubricar el acuerdo.

El contrato es de seis meses, con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027, por el que recibirá 30 mil dólares mensuales, según la prensa chilena, tras llegar libre al culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.