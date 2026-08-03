El arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026 firmó un acuerdo por seis meses con Colo Colo.
El arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026 firmó un acuerdo por seis meses con Colo Colo.
Por Redacción EC

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, firmó este lunes el contrato que lo vincula con el Colo Colo chileno, club que prepara un recibimiento masivo con los hinchas en el estadio Monumental.

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