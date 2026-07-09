La FIFA oficializó la designación arbitral para uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina y Suiza, programado para disputarse el 11 de julio en el Kansas City Stadium, donde ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El juez luso estará acompañado por una terna íntegramente portuguesa en las bandas. Bruno Jesus actuará como primer asistente, mientras que Luciano Maia ocupará la segunda bandera, conformando un equipo arbitral que cuenta con amplia experiencia en competiciones internacionales organizadas por la FIFA y la UEFA.

La designación también contempla una representación canadiense para completar el cuerpo arbitral. Drew Fischer fue elegido como cuarto árbitro del compromiso, mientras que Micheal Barwegen desempeñará la función de árbitro asistente de reserva, completando así el grupo de oficiales que supervisará el encuentro.

Con el arbitraje ya confirmado, Argentina y Suiza ultiman detalles para un choque que promete ser uno de los más intensos de los cuartos de final. La Albiceleste intentará mantener vivo su sueño de revalidar el título mundial, mientras que el conjunto suizo buscará dar el golpe y avanzar a una histórica semifinal en la Copa del Mundo 2026.

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