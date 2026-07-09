Por Kenyi Peña Andrade

La FIFA oficializó la designación arbitral para uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina y Suiza, programado para disputarse el 11 de julio en el Kansas City Stadium, donde ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.