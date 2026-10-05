Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no por sus goles. Meses después de su salida del Fenerbahce, Fred, quien compartió vestuario con el delantero colombiano en Turquía, reveló una particular anécdota sobre su actitud durante los entrenamientos. El brasileño contó que, cuando intentaba convencerlo de correr y esforzarse más, recibía una respuesta que lo dejaba sin palabras: “Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto”.

La historia fue contada por Fred durante una entrevista en el *Charla Podcast*, en Brasil. El actual mediocampista del Atlético Mineiro recordó a Durán como un jugador “muy bromista” y una “buena persona”, pero también aseguró que su disposición para los entrenamientos fue cambiando con el paso de las semanas. “A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto’”, relató.

Fred incluso aseguró que esa actitud no se mantuvo únicamente en una conversación. Según su versión, cuando Durán llegó al Fenerbahçe todavía acudía a los entrenamientos, pero después habría dejado de hacerlo con la misma disposición. “Cuando llegó por primera vez al Fenerbahce, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, contó el brasileño. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron reacciones en Colombia y Turquía.

😳🇧🇷🇨🇴 Atención a esto que cuenta Fred sobre el colombiano JHON DURÁN, al que le decían de ir a entrenar y respondía ‘YA SOY RICO, NO NECESITO CORRER’: “¿El más loco con el que jugué? Durán, Jhon Durán. A ese no le importa nada de nada. Le decíamos ‘Durán, vamos a entrenar, vamos a correr un poco allá’, y nos respondía: ‘YA SOY RICO, NO NECESITO CORRER YO’. Y se iba a la enfermería, hermano. Después se fue al Zenit, le dije ‘vas a ganar más dinero allá’… ‘CUÁNTO MÁS MEJOR, CUÁNTO MÁS MEJOR’, me respondió. Es buena gente, se nota que el chico tiene buen corazón. Pero bueno, estaba en el Aston Villa, y los tipos le hicieron un contrato en el Al-Nassr, hermano... un contrato surrealista. YA COMPRÓ COLOMBIA ENTERA”. — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026

El brasileño también recordó una conversación posterior, cuando Durán dejó Turquía para continuar su carrera en el Zenit de Rusia. Fred le comentó que con ese nuevo destino ganaría todavía más dinero. La respuesta del colombiano, según el relato, volvió a estar relacionada con su situación económica: “Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor”. Luego, añadió: “Ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí”.

Durán estuvo apenas siete meses en el Fenerbahçe, entre julio de 2025 y febrero de 2026. En ese periodo disputó 21 partidos, marcó cinco goles y, según las fuentes consultadas, registró dos o tres asistencias. Después pasó por el Zenit y actualmente pertenece al Al Nassr, aunque juega cedido en el Benfica, donde suma dos goles en 12 partidos esta temporada.

Más allá de las críticas que provocaron sus palabras, Fred también se encargó de destacar el lado personal de su antiguo compañero. Lo describió como alguien divertido y de buen corazón. La revelación, sin embargo, volvió a poner bajo los reflectores la corta experiencia de Durán en Turquía y una etapa marcada por cuestionamientos sobre su compromiso dentro del campo.

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