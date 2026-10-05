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Fred reveló la curiosa respuesta que Jhon Durán le daba cuando intentaba convencerlo de entrenar más en el Fenerbahce.
Fred reveló la curiosa respuesta que Jhon Durán le daba cuando intentaba convencerlo de entrenar más en el Fenerbahce.
Por Marco Quilca León

Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no por sus goles. Meses después de su salida del Fenerbahce, Fred, quien compartió vestuario con el delantero colombiano en Turquía, reveló una particular anécdota sobre su actitud durante los entrenamientos. El brasileño contó que, cuando intentaba convencerlo de correr y esforzarse más, recibía una respuesta que lo dejaba sin palabras: “Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto”.

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