Yerry Mina espera “sacarse la espina del Barcelona algún día”

Yerry Mina le dijo adiós al Barcelona luego de ocho meses complicados. A pesar de que fue una figura clave con Colombia en el Mundial Rusia 2018, el conjunto azulgrana decidió venderlo al Everton.



La determinación de la directiva del Barcelona no molestó en lo más mínimo a Yerry Mina, quien aseguró que guarda la esperanza de volver al Camp Nou para demostrar todo su potencial.



"Me conozco y sé lo que puedo dar, entonces me voy con un sabor un poco amargo, pero así es el fútbol. Sé que jugué muy poco, tuve muy pocas oportunidades para demostrar lo que yo soy, por ahí tengo esa espinita todavía. Ahora me toca disfrutar de lo que viene, que es el Everton y la Premier", dijo Yerry Mina en una extensa entrevista con el periódico español "Mundo Deportivo".



"El Barcelona es maravilloso y quisiera estar aquí siempre. Ahora me toca centrarme en el Everton, que ahora es mi club y voy a pelear a muerte por él porque me ha demostrado su confianza. Si se da la oportunidad [de volver], sí quiero sacarme esa espinita, añadió.



Yerry Mina, además, explicó que pasó por situaciones difíciles en el Barcelona a raíz de su ausencia en las convocatorias del Barcelona. Aun así, superó las adversidades para seguir exhibiendo sus capacidades en Inglaterra.



"No quiero entrar en detalles, pero sí lo pasé mal. Estuve jodido. Caí pero me levanté y ahora estoy aquí batallando de nuevo", enfatizó el espigado defensor central colombiano.



En relación a su nuevo equipo, el Everton, indicó que lo eligió para seguir su carrera deportiva "porque confiaron mucho en mí y es un equipo al que venía siguiendo en los últimos años".