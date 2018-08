Yerry Mina, uno de los pedidos de Mourinho que no llegó al Manchester United

Luego de la escandalosa derrota del Manchester United contra el Tottenham y las explosivas declaraciones de José Mourinho, siguen saliendo a luz los problemas internos que se viven entre el entrenador portugués y Ed Woodward, director deportivo del equipo de Old Trafford.

Según el diario Mundo Deportivo, de España, los problemas entre el directivo y el DT se resumen a la falta de fichajes que solicitó Mourinho para esta temporada. “Entregué una lista con cinco jugadores que me interesan y espero tener uno por lo menos. Me gustaría que fueran dos, aunque creo que no los voy a conseguir. Quizás uno más, si es posible”, había dicho ‘Mou’ durante el verano.

Mourinho. (Foto: EFE)

Uno de esos nombres que quería el portugués era el colombiano Yerry Mina, asegura el medio español. “El United se quedó sin la llegada de un central, deseo expreso de Mourinho durante meses tras el escaso rendimiento que han ofrecido Bailly y Lindelöf. Maguire, Mina y a última hora Tobby Alderweireld, Boateng y Godín”, dice Mundo Deportivo.

Los problemas defensivos del United se hicieron evidentes en el juego contra el Tottenham y más al caer por goleada en su casa (0-3) y entre los hinchas del Manchester le empiezan a dar la razón al entrenador cuando solicitó los defensas.

(El Tiempo)