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Resumen

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La estrella del Barcelona destacó a Lionel Messi y Ronaldinho como referentes del fútbol que disfruta ver. (Foto: Agencias)
La estrella del Barcelona destacó a Lionel Messi y Ronaldinho como referentes del fútbol que disfruta ver. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal volvió a rendirse ante Lionel Messi. A dos semanas de la entrega del Balón de Oro 2026, el delantero del Barcelona explicó qué significa para él este reconocimiento individual y mencionó al astro argentino como una de sus principales referencias. “Yo cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores que son divertidos de ver adentro de una cancha de fútbol”, expresó el joven español en declaraciones difundidas por ESPN.

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