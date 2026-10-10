Lamine Yamal volvió a rendirse ante Lionel Messi. A dos semanas de la entrega del Balón de Oro 2026, el delantero del Barcelona explicó qué significa para él este reconocimiento individual y mencionó al astro argentino como una de sus principales referencias. “Yo cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores que son divertidos de ver adentro de una cancha de fútbol”, expresó el joven español en declaraciones difundidas por ESPN.

El futbolista de 19 años también dejó clara su postura sobre los criterios que deberían definir al ganador del galardón. Para Yamal, no basta con acumular goles: el premio debe distinguir a quien marca diferencias por su manera de jugar y logra cautivar al público. “El premio hay que dárselo al mejor jugador del año, al que hace algo diferente, no tiene que ver solamente con marcar goles”, sostuvo. Sus palabras generaron repercusión en medio de la competencia con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quien figura entre los principales candidatos al reconocimiento.

Aunque Yamal no mencionó directamente al francés al explicar su postura, sus declaraciones fueron interpretadas como una indirecta debido al contexto de la disputa. Mbappé llega a la definición respaldado por sus números goleadores, mientras que el español defiende una visión del fútbol en la que también cuentan el desequilibrio, la creatividad y el espectáculo. La comparación reavivó el debate sobre qué debe pesar más en la elección del mejor futbolista del año.

“El Balón de Oro es el premio al mejor jugador del año, al diferente, al que disfrutas viendo jugar… ver un partido sólo por él. No tiene que ver con los goles. Yo pienso en Balón de Oro y pienso en MESSI, en RONALDINHO, jugadores que te hacen sonreír”. Lamine Yamal. ‼️🇪🇸 https://t.co/Ku4zzJ4KJQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 9, 2026

El elogio a Messi no es un hecho aislado en la trayectoria de Yamal. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, representa una referencia para varias generaciones de futbolistas por su capacidad para decidir partidos y ofrecer recursos técnicos que parecen imposibles. Ronaldinho, otro de los nombres mencionados por el atacante del Barcelona, también dejó una huella en el club catalán gracias a su habilidad y a una manera de jugar que convirtió el espectáculo en una de sus principales señas de identidad. Para Yamal, ambos encarnan ese fútbol que invita a sentarse frente a una pantalla simplemente para disfrutarlo.

Por último, el delantero azulgrana reconoció que prefiere una competencia con varios candidatos y recordó que la decisión final corresponde a los periodistas encargados de votar. “Yo creo que el trabajo final es de los periodistas, la decisión es de ellos, así como mi trabajo es jugar al fútbol, y tratar de hacerlo de la mejor manera”, afirmó. La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al ganador de una edición que tiene a Yamal y Mbappé entre sus protagonistas.

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