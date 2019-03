Chile vs. Venezuela: mira los tres goles de 'La Roja' en menos de 10 minutos | VIDEO

La selección chilena se puso arriba en el marcador marcando tres goles a Venezuela en menos de diez minutos. 'La Roja' sorprendió a su rival con tres golazos.

A los 26 minutos de la primera parte, Patricio Flores aprovechó un buen rebote y sacó un potente disparo para poner el 1-0 a favor de Chile.

Chile vs. Venezuela: así fue el gol de Patricio Flores para el 1-0. (Video: Movistar Deportes).

Este tanto golpeó a Venezuela que no pudo reaccionar. A los 31, Luis Rojas se sacó a un defensa y no dudó en rematar. El disparo fue bien esquinado y el arquero no pudo hacer nada.

Chile vs. Venezuela: Luis Rojas anotó el 2-0. (Video - Foto: Movistar Deportes).

El tercer tanto para la selección chilena fue obra de Gonzalo Tapia. El atacante aprovechó un gran pase, superó a un defensa y definió muy bien ante la salida del arquero.