Chivas Guadalajara vs. Espérance: se enfrentarán hoy EN VIVO y ONLINE desde las 7:30 a.m. de México (8:30 a.m. hora peruana), en el estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain City, en partido por el quinto puesto del Mundial de Clubes 2018. La transmisión EN DIRECTO será de Fox Sports.

Este choque será transmitido por Fox Sports 2 para Sudamérica, México y Centroamérica. En España por TDP. En Francia por beIN Sports. En Estados Unidos por Telemundo Deportes.

Chivas de México busca lavar su imagen internacional y cerrar su participación en el Mundial de Clubes con una victoria ante el Espérance de Túnez, club que fue otra de las víctimas del sorprendente Al Ain.

Chivas debutó con derrota en el Mundial de Clubes: mexicanos perdieron 3-2 ante el Kashima de Japón. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)

Chivas Guadalajara fue derrotado por el Kashima Antlers de Japón (3-2), de manera sorpresiva, y con ello dejó pasar la oportunidad de enfrentar en semifinales al Real Madrid.

Chivas Guadalajara vs. Esperance - horarios en el mundo

07:30 horas en México

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

11:30 horas en Brasil

13:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

15:30 horas en Catar y Arabia Saudita

20:30 horas en China

21:30 horas en Japón y Corea del Sur.

El equipo que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo dejó una pobre impresión en el torneo que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. ¿Se despedirá con una victoria?

Espérance de Túnez, campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol, tuvo un debut para el olvido en el Mundial de Clubes tras caer por 3-0 ante el anfitrión Al Ain, vigente monarca de la Liga Árabe del Golfo (EAU) 2017-18. Con esa derrota, el equipo tunesino perdió la oportunidad de enfrentar a River Plate, campeón de la Copa Libertadores, en semifinales.

Chivas Guadalajara vs. Espérance - alineaciones probables

Chivas Guadalajara: Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Miguel Ponce, Michael Pérez, Orbelin Pineda, Isaac Brizuela, Eduardo López, Ángel Zaldívar y Alan Pulido.



Espérance: Moez Ben Cherifia; Sameh Derbali, Chamseddine Dhaouadi, Ayhaw Ben Mohamed, Khalil Chemmam; Fousseny Coulibaly, Franck Kom, Ghilane Chalali; Youcef Belaili, Yassine Khenissi y Anice Badri.