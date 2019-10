Fútbol mundial







Cristiano Ronaldo intentó marcar de chalaca en el Portugal vs. Luxemburgo y este fue el resultado | VIDEO En el partido Portugal vs. Luxemburgo, por la fecha 7 del grupo B de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, Cristiano Ronaldo buscó anotar el 2-0 con una chalaca, sin embargo, el resultado no fue el esperado