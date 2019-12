Tras la publicación de un documental de Netflix sobre el paso de Diego Maradona por los Dorados de Sinaloa, el técnico argentino recibió una gran cantidad de críticas, pues se puede apreciar su mala reacción frente a los niños de dicha ciudad.

Diego se acercó al alambrado del campo de juego, lugar donde estaban los menores, quienes a gritos pedían un autógrafo suyo; sin embargo, al escuchar tantas veces su nombre, el ‘Pelusa’ se alteró e incluso soltó algunas lisuras para que dejen de nombrarlo.

Video: Netflix

“Escúchenme una cosa. Si siguen gritando, me voy a la mier... ¿Ok? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema”, señaló el estratega.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de críticas y repudio sobre Diego Armando Maradona, quien aún no se pronuncia sobre el mencionado acontecimiento.