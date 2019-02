Maradona y la tierna confesión sobre su hijo Dieguito Fernando | VIDEO

Diego Armando Maradona tiene una gran debilidad y esa es su familia. Sobre todo con su menor hijo, Dieguito Fernando. Cuando el ‘Pelusa’ estaba en Dubái no podía disfrutar de su último heredero.

Esto le afectó mucho y en una conferencia de prensa se animó a hablar su mejor hijo. Esto a raíz de los diversos videos donde aparece jugando con Dieguito. El técnico de Dorados de Sinaloa mostró su lado sensible.

"Me perdí los primeros 5 años de Dieguito, que no lo reconocía. Ahora que lo tengo conmigo es la luz de mis ojos. El amor que te da Dieguito todos los días, verlo todos los días crecer y entender un montón de cosas, me hace muy feliz", dijo el técnico argentino.

Cabe resaltar que Diego Armando Maradona se ha distanciado de sus hijas Dalma y Gianinna. Con ambas busca volver a tener mayor contacto.