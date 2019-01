Fuerte amenaza a Neymar sobre su estilo de juego: "No te quejes si te llevas golpes" | VIDEO

El estilo de juego de Neymar siempre genera diversos comentarios. Para algunos lo que hace el brasileño dentro del campo es su marca registrada y para otros, como el jugador de Estrasburgo Anthony Gonçalves, es una provocación.

En el duelo que se disputó entre PSG y Estrasburgo por la Copa de Francia, Neymar sufrió más de una falta. El brasileño realizó jugadas que para sus rivales fueron provocadoras. El encargado de ponerle un alto al ex Barcelona fue Anthony Gonçalves.

“¿Las provocaciones? Es su estilo ... Pero cuando quieres jugar así, no te quejes si te llevas golpes ... No estamos aquí para que se divierta con nosotros. No somos sus títeres. ¿Quiere divertirse? Bueno, respondemos con nuestras armas. No seremos engañados”, dijo el jugador de Estrasburgo.

El jugador aseguró que Neymar al realizar ese tipo de jugadas le está faltando el respeto a sus rivales. Es por eso que ellos respondieron con faltas. Cabe resaltar que el brasileño salió lesionado.