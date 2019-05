YouTube: Gattuso y Bakayoko vivieron momento tenso en el último partido del Milan | VIDEO

Un clip subido a YouTube revela el incidente protagonizado por Gennaro Gattuso y Tiémoué Bakayoko durante el partido entre Milan y Bolonia, el último encuentro de la jornada 35 de la Serie A italiana.

Lucas Biglia sufrió una lesión en pleno desarrollo del juego. Entonces, el entrenador de los ‘rossoneros’ ordenó calentar al mediocampista. Sin embargo, el francés demoró en realizar esta labor.

El desdén de Bakayoko desesperó a Gattusso y -tal como se ve en YouTube- envió al jugador nuevamente al banquillo. El entrenador del Milan finalmente eligió a José Mauri para que ingrese por el argentino.

Gattuso y Bakayoko vivieron momento tenso en el último partido del Milan. (Captura y video: Sky Sports)

Las imágenes de la televisión transmitieron una discusión entre el estratega italiano y el volante galo. En la rueda de prensa, el ex futbolista del cuadro milanés reveló todo lo ocurrido durante ese pasaje del juego.

“Le pedí a Bakayoko que entrase, tardó mucho y cambié de opinión. He esperado siete minutos, pero no se había puesto las espinilleras y he elegido a Mauri”, explicó el entrenador del Milan.

“A mí me puede decir lo que quiera, pero debe respetar a sus compañeros. Lo solucionaremos en el vestuario y con nuestro lenguaje, porque hay palabras que no se pueden usar en la televisión”, agregó Gattuso.

“En mi carrera he mandado a ese sitio a muchos entrenadores. Mañana Bakayoko y yo hablaremos cara a cara en Milanello y veremos. Hoy la prioridad era lo que sucedía en el campo”, concluyó.