Hazard vio video del entrenamiento de Cristiano Ronaldo y sorprendió con polémica respuesta | VIDEO

Eden Hazard es uno de los mejores del mundo. El belga tiene una forma de entrenar que lo ha llevado hacia lo más alto en el fútbol. En una entrevista le preguntaron si se animaría a realizar la rutina de Cristiano Ronaldo y su respuesta fue negativa.

En pleno documental, a Hazard le mostraron cómo entrena Cristiano Ronaldo y luego le dijeron si se animaba a realizar este entrenamiento. El belga no dudó ni un solo segundo y dijo que no le gusta la rutina que hace el portugués.

“No soy capaz de hacer eso porque no es lo que necesito. Yo nunca hice eso y ahora con 28 años no voy a empezar a hacerlo. Yo creo que Ronaldo está en lo más alto porque hizo todo eso. Pero yo nunca le di importancia a esos trabajos porque no me gustan, no le encuentro placer al gimnasio. A mí me gusta jugar al fútbol”, fueron las declaraciones de Eden Hazard.

En ese mismo documental, Eden Hazard aseguró que ya tomó una decisión sobre su futuro. Aún tiene año y medio de contrato con el Chelsea; sin embargo, parece que su llegada al Real Madrid para la próxima temporada es inminente.



Eden Hazard: mira las declaraciones a partir del minuto 10:40