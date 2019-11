Un golpe bajo. Christian Eriksen vivió un mal rato el último lunes, durante el encuentro entre Dinamarca e Irlanda por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, cuando los hinchas rivales le recordaron una supuesta infidelidad de su pareja con un compañero de equipo.

Hace un tiempo se corrió el rumor de que Christian Eriksen habría sido engañado por su pareja con uno de sus compañeros en el Tottenham, el belga Jan Vertonghen. Esto provocó una fuerte discusión dentro del vestuario de los ‘Spurs’, y hoy los aficionados de la selección de Irlanda se lo recordaron durante el partido que se jugó el último lunes en Dublin.

En un momento del partido, una parte de los hinchas en el estadio empezaron a gritar insultos contra Eriksen para desconcentrarlo y sacarlo del partido. “Se está fo****** a tu mujer, Vertonghen se está fo****** a tu mujer”, fue la frase que repitieron los hinchas locales en más de una ocasión.

Pero, ¿a qué se debió este cántico? Para entenderlo hay que retroceder un mes atrás, cuando el diario británico ‘The Sun’ informó que Eriksen habría protagonizado un acalorado incidente con su compañero de equipo en el Tottenham, durante uno de los entrenamientos de los ‘Spurs’, a causa de una supuesta infidelidad de su pareja con el belga.

El resultado de aquella pelea dejó con el ojo morado a Vertonghen, quien se dejó ver así ante la prensa minutos después. En Inglaterra se especuló que la pareja de Eriksen, Sabrina Kvist, le habría sido infiel al danés tras mantener un romance secreto con Vertonghen, pero nada de esto llegó a confirmarse. Es más, ambos jugadores salieron a desmentir la causa de la redada.

¿Bronca entre Eriksen y Vertonghen o un encontronazo del fútbol?

Tiempo después, ‘The Sun’, de nuevo, dijo que lo ocurrido con el ojo de Vertonghen no fue más que un ‘’accidente'’, producto de una colisión en el campo de entrenamiento. No obstante, hay gente que aún no cree que esto sea verdad y que la relación entre los dos jugadores del Tottenham está rota por donde se le mire.