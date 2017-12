YouTube: Jorge Sampaoli es "bravucón y ordinario", según prensa argentina

No se guardaron nada. Tres periodistas deportivos con amplio reconocimiento en Argentina arremetieron contra Jorge Sampaoli luego de que este protagonice un incidente con un policía de tránsito en su natal Casilda. Las declaraciones puedes verlas en estos videos de YouTube.

Como se recuerda, el ex entrenador de Sport Boys, Juan Aurich y Sporting Cristal de Perú dedicó una cuestionable frase a un agente de tránsito que pidió a él y sus acompañantes descender de un vehículo que iba camino al matrimonio de la hija del DT. ​

"Ganas cien pesos al mes, gil (tonto)", dijo Jorge Sampaoli según un video difundido en YouTube.

Esto desató la ira de periodistas deportivos, los cuales aprovecharon esta delicada situación para arremeter contra Sampaoli.

"A este ordinario, porque es más ordinario que diente de madera, le salió su esencia. Es un doble moral que te dice una cosa pero termina haciendo otra. Porque Bielsa no puede ganar un partido pero lo echaron de un club por irse al entierro de un amigo. Pero estos 'falsos Bielsas' (Sampaoli), los idealistas y moralistas después te terminan mostrando el cu... como un mandril subido en una palmera", manifestó Alejandro Fantino en este clip de YouTube grabado de su programa radial.

A su turno, Aldo Proietto --personaje que insultó a Paolo Guerrero hace unas semanas en Fox Sports-- dijo lo siguiente:

"Jamás hubiera dicho semejante bestialidad. Alguna hija mía se casó también pero yo no insulté a nadie. Me molesta profundamente que la autoridad policial que por cien pesos --como dice el señor Sampaolo-- arriesga su vida, después le acepte las disculpas al hermano (...) es un hombre endiosado por algún que otro forajido que habita la tierra", manifestó en "Fox Sports Radio".

Por último, Gustavo López aprovechó su programa radial para referirse de la siguiente manera sobre lo ocurrido con Jorge Sampaoli. Puedes verlo en el clip de YouTube incluido debajo de esta nota.

"Fue horrible, espantoso y bochornoso todo lo que hizo. Creo que eso es propio de un hombre que se fue del país hace mucho tiempo y que cree, al volver, que vive como en otras épocas. Hoy no se usa más eso. Eso de 'ganás dos pesos' no se usa más. Y cuando eres público, debes tener mucho cuidado. Nosotros no somos ni el 1% de Sampaoli pero cuando vamos a un restaurante y nos sacan la mesa, podemos discutir un poco, pero hay que tener cuidado", concluyó.

"Uno se puede calentar pero nunca hay que denigrar. Eso es de otro tiempo. Por suerte terminó esa historia