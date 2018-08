YouTube | Juventus vs. Lazio: la reacción de Cristiano Ronaldo en el gol de Mario Mandzukic | VIDEO Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de marcar en el Juventus vs. Lazio pero la suerte no estuvo de su lado. Mario Mandzukic terminó metiendo la pelota al fondo de las redes

YouTube | Juventus vs. Lazio EN VIVO: la reacción de Cristiano Ronaldo en el gol de Mandzukic | VIDEO