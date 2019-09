Lionel Messi dijo que su hijo Mateo se quejó por una anécdota que contó | VIDEO

Mateo, el carismático hijo de Lionel Messi, le reclamó al astro argentino por una anécdota que contó recientemente. Así lo confesó el propio futbolista en un video ampliamente difundido en YouTube.



La confesión de Lionel Messi sobre el reclamo de su hijo Mateo. (Captura y video: YouTube)

La curiosa queja se originó, debido a las declaraciones que realizó Lionel Messi hace algunas semanas en entrevista con TyC Sports. El crack azulgrana contó que Mateo jugaba a ser de Real Madrid o Liverpool. "Pateábamos y me decía 'yo soy del Liverpool, yo soy del Liverpool', que le ganó a ustedes", dijo.

Ni bien se difundió esa confesión, en poco tiempo, Mateo se convirtió en un personaje de las redes sociales y hasta crearon cuentas de Twitter con su nombre. Ya en la Copa América, el hijo mediano de la familia Messi Roccuzzo se robó la atención por sus particulares acciones en las tribunas.

Aquel episodio parece que no le cayó del todo bien a Mateo. "Mateo se me enojó por lo que dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona", reveló Lionel Messi en diálogo con el diario Sport.

Asimismo, el argentino recordó la reacción que tuvo Mateo en el duelo de Barcelona ante Real Betis, en el que supuestamente había gritado un gol del equipo bético.



"Cuando dijeron que gritaba el gol del Betis, era mentira. Fue una jugada nuestra que pegó en la red de atrás y se creyó que había sido gol. Gritó gol pero cuando lo veía también se quejaba diciendo que no era hincha del Betis, sino del Barcelona", agregó 'Lio'.