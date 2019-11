La presencia de Lionel Messi nunca pasará desapercibida en un partido de fútbol. Menos sí sucedió en un superclásico entre Argentina vs. Brasil disputado este viernes en Arabia Saudita. El argentino, esta vez, protagonizó un video viral por mandar a callar a Tite desde la cancha.

Durante el segundo tiempo del partido, Tite enloqueció al reclamarle al árbitro una amonestación para Lionel Messi. Este, cansado de los gritos del entrenador brasileño, lo miró, se llevó el dedo a la boca y lo mandó a callar. Luego le hizo un gesto con las manos haciendo entender como que está hablando demasiado.

🗣: "HABLA MUCHO, HABLA MUCHO, HABLA MUCHO!"

-Messi para Tite pic.twitter.com/4Hz9R2IpN4 — MESSI MIL GRAU (@MESSI1000GRAU) November 15, 2019

“El reportero cinematográfico Jordi Bordalba captó el momento en que Messi le dice a Tite que se calle. El técnico brasileño comentó sobre el desacuerdo con el argentino”, informó Globoesporte en su cuenta de Twitter acompañándolo del video en el preciso momento en que ‘Lio’ hace los gestos contra el entrenador.

Tite confirmó que Lionel Messi lo mandó a callar

Tite explicó en conferencia por qué discutió con el astro argentino, confirmando que sí lo mandaron a callar.

“Solo me quejé porque se suponía que debía sacarle tarjeta y me dijo que me callara, luego le dije que se callara. Y acabó. No quiero responder eso para no poner situaciones. Pero ha sido una situación de juego. Él es extraordinario. Argentina anotó bajo y en el segundo tiempo solo buscó a Messi. Pero esa fue jugada de tarjeta y tenía razón en quejarme”, señaló.