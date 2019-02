Manchester United vs. PSG: Paul Pogba y la gran jugada con la que deleitó Old Trafford | VIDEO En el Manchester United vs. PSG, por la ida de los octavos de final de la Champions League, Paul Pogba deleitó Old Trafford con una genial jugada

Manchester United vs. PSG: Paul Pogba y la gran jugada con la que deleitó Old Trafford | Foto: Captura