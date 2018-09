Manchester United vs. Wolverhampton: el golazo de Moutinho que silenció Old Trafford | VIDEO En el Manchester United vs. Wolverhampton, la visita igualó el partido a través de un sensacional gol de Joao Moutinho, quien recibió del mexicano Raúl Jiménez

Manchester United vs. Wolverhampton: el golazo de Moutinho que silenció Old Trafford. (Foto: captura) (Foto: captura)