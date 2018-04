Mohamed Salah es el jugador de moda en Europa y, según los principales medios de España, el sueño del Real Madrid para la próxima temporada. Y quizás, el delantero egipcio también se visualice con la camiseta blanca. Una prueba sería el video de YouTube que acompaña esta nota.

En el programa español "El Chiringuito" encontraron un video, que luego fue compartido en YouTube, en el que se habla de la ilusión de Mohamed Salah por jugar en Real Madrid.

En el clip mostrado por el sintonizado programa español, aparece Anwar Maher, alcalde de Najrij (Egipto), quien recordó una charla que tuvo con Mohamed Salah y en la que Real Madrid estuvo presente.

"Recuerdo que una vez le dije (Salah): 'Me gustaría que jugases en el Real Madrid algún día'. 'Si Dios quiere', me contestó. No se extendió. Era obvio que un día desea jugar en el Real Madrid", indica Maher en el video de YouTube.