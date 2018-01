YouTube: polémica respuesta de Neymar tras feo gesto con rival [VIDEO]

Neymar y el gesto que tuvo con un jugador del Rennes generaron polémica en todo el mundo. El brasileño le extendió la mano al rival, que estaba tendido, y luego se fue. En YouTube se puede ver el video y también la respuesta del jugador, tan polémica como la acción.

En España ha generado mucho debate las palabras de Neymar luego del partido por las semifinales de la Copa de la Liga de Francia que el PSG ganó por 3-2. Los parisinos jugarán la final.

Esto fue lo que dijo el brasileño: "Ellos me pegan y yo juego al fútbol. Ellos me provocan y yo sé cómo provocar a mi manera. Provoco con la pelota, jugando al fútbol. No estoy ahí para pegarle a nadie. No sé defenderme así. Me defiendo con la pelota. Ya sé que aquí dirán que provoco y que puedo ser mejor jugador. Pero tienen que ponerse en mi lugar. Que no me estén provocando ni golpeando porque yo voy a provocar más y ganaremos". Todo se puede escuchar en el video de YouTube que aquí presentamos.

En el partido contra el Rennes, Neymar generó polémica también al realizar una jugada de lujo que no cayó nada bien en los rivales. El ex crack del Barcelona paró una pelota con la espalda y luego tiró un sombrero impresionante. Ahí le cometieron una dura infracción.