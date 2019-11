Fútbol mundial







En PSG no gustará nada: Padre de Edinson Cavani le dijo al atacante que “nunca ganará” la Champions League con los parisinos [VIDEO] Edinson Cavani no atraviesa su mejor momento en PSG, que empató 2-2 con Real Madrid el último miércoles por Champions League y a eso le tiene que sumar las 'cargadas’ de su padre que le dijo que “el fútbol no se gana con plata solamente”.