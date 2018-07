El emblemático ex guardameta de la selección de Colombia René Higuita, hoy preparador de arqueros del Atlético Nacional de Medellín, agredió con un certero puñetazo a un fanático del América de Cali, en el marco del duelo amistoso contra su club en Estados Unidos. La acción se difundió en YouTube.

La acción sucedió luego de que un hincha del América de Cali insultara repetidamente al ex arquero René Higuita. El portero no aguantó los maltratos y, cuando el fanático descendió lo más cerca que pudo al campo de juego, el preparador de arqueros del Atlético Nacional de Medellín lo agredió con un derechazo.

La penosa acción pasó en la previa del cotejo amistoso entre América de Cali y Atlético Nacional de Medellín. El incidente se registró en el Estadio BBVA Compass Stadium de Houston, Texas.

YouTube: René Higuita propinó derechazo a hincha del América de Cali. (Video: YouTube/Foto: Captura de video)

Hasta el momento René Higuita, de 51 años, no se ha pronunciado sobre el incidente. La que sí lo hizo fue la encargada de comunicaciones del Atlético Nacional de Medellín: "A mí me encajaron el rollo a toda en la espalda, a René en el pómulo. De no creer, cuando los jugadores se abrazan entre ellos y todos tenemos colegas y amigos de otros equipos", manifestó a 'Caracol Noticias'.