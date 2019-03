YouTube: ridiculizan taco de Benedetto a Messi en el Argentina vs. Venezuela, comparándolo con el de Suárez

El último viernes se llevó a cabo el Argentina vs. Venezuela en el marco de una nueva fecha FIFA. La albiceleste se vio derrotada por u contundente 3-1 y las críticas no tardaron en llegar. Uno de los puntos de burlas en la redes sociales fue Dario Benedetto, quien no pudo conectar con Lionel Messi en el área rival.

Sobre los 91 minutos del encuentro disputado en el Wanda Metropolitano, Argentina se volcó al ataque en busca de acortar la distancia en el marcador, lo cual no se daría por un error de uno de sus delanteros.

►Messi dejó atrás derrota ante Venezuela: abandonó concentración de Argentina y regresó a Barcelona | VIDEO



Darío Benedetto corría con el balón, cuando Lionel Messi le marca el pase, dejando a dos defensores detrás suyo. El delantero de Boca Juniors leyó muy bien la jugada; sin embargo, no pudo llevar su idea al juego, pues al realizar el taco que habilite al '10' del Barcelona, este quedó en los pies de un jugador rival, extinguiendo el peligro del área rival.

En las redes sociales no tardaron en comparar la jugada con la protagonizada por Messi y Luis Suárez en el Barcelona vs. Betis, en dónde el uruguayo estuvo en la misma posición de Benedetto y con un excelente taco, dejó mano a mano al rosarino, quien remató y anotó.