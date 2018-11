River Plate disputará el partido más importante de su vida institucional este 24 de noviembre, en la final de vuelta de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. El equipo de Marcelo Gallardo llegará con un empate 2-2 en el marcador global, sin que el gol de visitante tenga doble valor en caso de empate. 'Los millonarios' saldrán con todo, debido a que cuentan con una garantía en su portería: Franco Armani. Observa sus mejores atajadas en el certamen continental. Observa el video que va camino a convertirse en viral en YouTube.

El portero de River Plate se ha ganado a la hinchada del 'millonario' en base a buenas actuaciones. Pese a que no logró batir el máximo récord de no recibir goles en la liga argentina (segundo puesto, a 110 minutos de Carlos Barisio), el ex Atlético Nacional ayudó a que se extienda el invicto del equipo de Marcelo Gallardo en todas las competencias a 32 partidos.

En la presente Copa Libertadores, números brutales: 8 goles en 13 partidos. El portero de River Plate solo encajó tres goles en la fase de grupos, ninguno en octavos, solo uno en cuartos de final, dos en las semis y uno en la final.

Ello ayudó a que no conocieran la derrota hasta el 0-1 en el Monumental frente a Gremio, en las semifinales de la Copa Libertadores. Gran parte de ese récord se lo deben a Franco Armani. Observa sus mejores tres atajadas en el certamen.