Usain Bolt, ex atleta jamaiquino especialista en pruebas de velocidad, afirmó hace unos días, en una entrevista en el rotativo inglés 'Daily Express', que espera que las pruebas que realizará en marzo en el Borussia Dortmund le abran las puertas del fútbol profesional. Sin embargo, un video de la red social YouTube deja en dudas sus capacidades con el esférico.

En dicho material audiovisual, se observa al jamaiquino desperdiciando dos ocasiones inmejorables de gol. En la primera, ejecuta erróneamente un cabezazo y en otra hace lo propio pero con un disparo cruzado. Las acciones mencionadas han provocado comentarios de todo tipo por parte de los cibernautas.

Sin embargo, el gran objetivo de Bolt no es jugar en el equipo alemán, sino en el Manchester United, el club de su vida. "Uno de mis mayores sueños es firmar con el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré muy duro".

Por último, el hombre más rápido del mundo aseguró que conversó con Alex Ferguson: "Le dije que me recomendara al Manchester United. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer", finalizó. Bolt, quien ostenta once títulos mundiales y ocho olímpicos, deberá demostrarle al mundo que no solo puede ser el rey de la pista, sino también del césped.