La selección de Venezuela recibe a Colombia en el estadio Monumental de Maturín en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se jugará con un ambiente cargado de expectativas, ya que la Vinotinto aún mantiene vivas sus posibilidades de clasificar, al menos, al repechaje intercontinental. Para lograrlo, está obligada a sumar una victoria que le permita cerrar con fuerza la campaña y mantener la esperanza de llegar a la máxima cita del fútbol.

Colombia, por su parte, afronta el partido con la tranquilidad de haber asegurado su pase directo al Mundial tras golear a Bolivia en la jornada anterior. Sin embargo, el equipo de Néstor Lorenzo no se toma el duelo como un simple trámite, pues busca terminar las Eliminatorias con un rendimiento sólido y seguir afinando su funcionamiento colectivo. Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Córdoba se perfilan como piezas claves para mantener la intensidad ofensiva.

En el lado venezolano, la responsabilidad recae principalmente en Salomón Rondón, máximo referente del ataque y líder histórico de la selección. Aunque llega con algunas dudas físicas, su presencia es determinante para las aspiraciones del equipo. Junto a él, futbolistas como Jefferson Savarino y Cristian Cásseres Jr. intentarán equilibrar el mediocampo y generar opciones de gol, pese a las bajas sensibles por lesión de Yangel Herrera, José Martínez y Jhonder Cádiz.

El historial reciente favorece a Colombia, que ha ganado la mayoría de los últimos enfrentamientos, pero Venezuela se ha mostrado fuerte en casa y mantiene un invicto en Maturín durante este proceso eliminatorio. Este cruce promete ser intenso: la Vinotinto juega por la clasificación y la Tricolor, aunque ya con boleto asegurado, buscará cerrar con autoridad. El choque no solo definirá el futuro de los locales, sino que también pondrá a prueba el carácter competitivo de un conjunto colombiano que quiere llegar con confianza al Mundial.