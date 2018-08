YouTube: Santi Cazorla es presentado con acto de magia que nadie puede descifrar | VIDEO

El mediocampista español Santiago Cazorla fue presentado de manera oficial como jugador del Villarreal de España. El internacional de 33 años llega así ,nuevamente, a vestir una camiseta de fútbol oficial luego de un periodo de inactividad de dos años por lesiones. El video se aprecia en YouTube.

"Es un día muy especial, por volver a mi casa. Doy las gracias al Villarreal, ya no solo por abrirme las puertas cuando tenía 18 años, sino por haber sentido su apoyo en estos momentos tan difíciles y abrirme de nuevo las puertas", explicó Santi Cazorla.

Tras superar tantos problemas físicos y volver a sentirse jugador, Cazorla comentó que "detrás de las cámaras no sale mucha gente que ha estado conmigo. Mikel Sánchez y todo su equipo, Alavés, Arturo, mi fisio personal Juan Carlos y sobre todo mi familia, que no he podido estar demasiado con ellos en estos dos años".

YouTube: mira la mágica presentación de Santi Cazorla