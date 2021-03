Boca Juniors vs. Claypole: el cántico en contra del ‘Xeneize’ que se convirtió en viral en redes sociales | VIDEO

Boca Juniors vivió una noche para el olvido frente a Claypole por la Copa Argentina. El equipo dirigido técnicamente por Migue Ángel Russo venció solo por 2-1 al equipo que milita en la Primera C (cuarta división). Como el duelo se encontraba reñido, el estratega del cuadro ‘Xeneize’ mandó un volante de marca a los 40′ del 2T, provocando la reacción de los presentes, quienes entonaron un cántico que se convirtió en viral en la red social YouTube.

Hasta el minuto 35′ del 2T, Boca Juniors y Claypole debían definir la clasificación a la siguiente ronda desde los doce pasos. Sin embargo, un gol salvador de Gonzalo Maroni desniveló el marcador a favor del ‘Xeneize’. A partir de ese momento, Boca se dedicó a defender, provocando la ira de los presentes en el estadio. Los identificados con el cuadro de Claypole comenzaron a entonar un cántico: “ohhh...Boca sos cag*n...sos cag*n, sos cag*n”.

Ello no pasó no pasó desapercibido en redes sociales, ya que hinchas de River Plate comenzaron a mofarse del cuadro azul y oro. “De esta no sales más”, publicó un usuario en Twitter, burlándose del partido de Boca Juniors.

El cántico en contra del 'Xeneize que se hizo viral: "Boca sos cang**"

Boca avanzó en la Copa Argentina

Boca Juniors eliminó a Claypole y clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina 2021. Gonzalo Maroni fue el héroe del partido para los de Miguel Ángel Russo, que empezaron perdiendo al minuto 29 con gol de Leonel Landaburu.

Claypole no se la puso nada fácil a Boca Juniors pese a que desde el minuto 15 del primer tiempo no pudo contar con su goleador, Lucas Carballo, quien tuvo que dejar el campo de juego por una lesión que fue provocada por una dura entrada de Nicolás Capaldo. Leonel Landaburu abrió el marcador pero la alegría duró poco, pues rápidamente llegó el empate de Sebastián Villa.

Sobre el cierre del partido y a falta de poco más de 10 minutos, Gonzalo Maroni anotaría tras una genial definición para meter a Boca en la siguiente ronda. Ahora, Defensores de Belgrano será el rival del ‘Xeneize’.

