Cristiano Ronaldo fue de los grandes protagonistas del fin de semana y no exactamente por firmar algún gol con la Juventus. Su sola presencia en el estadio Santiago Bernabéu para ver el partido de su exequipo, el Real Madrid, contra el Barcelona, emocionó a más de un hincha ‘merengue’ que no pensó volver a ver al luso en la que fue su casa por años.

Tanto fue así la algarabía por el jugador internacional con la selección de Portugal, que un hincha en particular muy cerca a la posición donde se encontraba Cristiano, no dejaba de grabarlo. En un video que el mismo seguidor compartió en sus redes sociales, se puede observar cómo es que el '7′ de la ‘Juve’ disfrutaba del ‘Clásico’ español, aunque al parecer no de ser filmado.

Cristiano Ronaldo milita en la Juventus. (Foto: AFP)

En las imágenes, se ve cómo es que Cristiano Ronaldo se percata de la cámara con la que el hincha lo grababa. Ante lo cual, el delantero luso se le queda viendo por unos segundos, para luego pedirle que vea el ‘Clásico’ que tenía adelante, con dos equipos como el Real Madrid y Barcelona que se peleaban por hacerse con la victoria.

► La madre de Cristiano Ronaldo sufrió un accidente cerebrovascular y se encuentra en cuidados intensivos

► La Sub-23 de la Juventus enfrentó a un equipo infectado con el coronavirus y luego entrenó con el primer plantel

Momentos después, Cristiano le hizo un guiño a su fan, al que solo trataba de hacerle entender que el encuentro entre ‘merengues’ y ‘azulgranas’ era mucho más importante que quedárselo viendo. El video ya dio la vuelta al mundo, destacando la prensa la gran paciencia del portugués con los que todavía siguen siendo sus hinchas.

MÁS EN DT