Real Madrid dijo adiós a la Copa del Rey 2020 de manera sorpresiva el último jueves, luego de que cayera a manos de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, por los cuartos de final del torneo español. No obstante, fue un hincha del club ‘merengue’ quien acaparó todos los focos de atención de la prensa después del partido.

¿Qué pasó? Pues resulta ser que en las inmediaciones del estadio, como ya es costumbre, las cámaras del medio español ‘Deportes Cuatro’ se topó con un fanático del Real Madrid, a quien se le cuestionó sobre su impresión tras la dura derrota de su equipo. Hasta ahí, todo bien, si no hubiese sido porque el hincha dijo que esperaba que los ‘merengues’ voltearan el marcador en el partido de vuelta.

“Confiamos en la vuelta, pero está complicado...”, contó el fan madridista, que no tenía la más mínima idea de que su equipo había sido eliminado ya del torneo. El periodista le explica que no había vuelta, a lo que el entrevista respondió: “¿Cómo que no? ¿Estamos eliminados? ¿Me lo dices en serio?”, causando las risas de muchos usuarios en las redes sociales, una vez que se viralizó su declaración.

Como bien es sabido, los cuartos de final de la Copa del Rey son a partido único, y recién en la fase de semis ya se juega a choques de ida y vuelta. Pero claro, como se aprecia en las imágenes, esto era algo que el despistado hincha del Real Madrid no conocía. “Bueno, pues ya nada... Entonces confiamos en la Liga y en la Champions League”, terminó diciendo.