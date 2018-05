YouTube: colombiano Yerry Mina es víctima de burlas por esta jugada | VIDEO

El presente que vive Yerry Mina en Barcelona no es el más deseado. El colombiano fue protagonista de un blooper en el amistoso que jugó ayer el cuadro catalán ante el Mamelodi de Sudáfrica. El video ya fue colgado en YouTube y es viral.

Desde que llegó al Barcelona a inicios de año, el defensor de la selección de Colombia no ha podido gozar de muchos minutos, por lo que el entrenador Ernesto Valverde decidió ponerlo como titular en el partido de ayer. Sin embargo, no fue su rendimiento lo que sobresalió, sino la jugada que protagonizó y que ya circula en YouTube y todas las redes sociales.

El central quiso evitar que el balón saliera del campo por la última línea y corrió a toda velocidad por conseguirlo. No obstante, su esfuerzo fue en vano, ya que no logró su cometido. Como corrió a toda velocidad, Yerry no pudo parar su marcha y terminó por llevarse de encuentro al juez de línea, quien terminó en el césped. Felizmente, para el árbitro no pasó nada. Pero el "cafetero" seguirá siendo víctima de burlas por el incidente.

YouTube: Yerry Mina es víctima de burlas por esta jugada | VIDEO