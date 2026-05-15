La selección de Japón anunció su lista oficial de convocados para el Mundial 2026 y una de las imágenes más emotivas la protagonizó Yuto Nagatomo. El experimentado lateral, de 39 años, no pudo contener las lágrimas tras confirmarse su inclusión en el equipo que disputará la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor, símbolo del fútbol japonés en la última década, alcanzará así un hito histórico al disputar su quinta Copa del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores más longevos y constantes del combinado asiático. Su convocatoria responde a la confianza del técnico Hajime Moriyasu en su experiencia y liderazgo dentro del grupo.

La emoción de Nagatomo refleja la magnitud del momento, ya que no solo se trata de una nueva participación mundialista, sino de la recompensa a una larga trayectoria en la élite. El lateral ha sido parte de varias generaciones de Japón y sigue vigente en un plantel que combina juventud y experiencia.

Japón llegará al Mundial 2026 con la expectativa de superar su histórico techo de octavos de final. Con figuras como Takefusa Kubo y Wataru Endo liderando el equipo, y la experiencia de Nagatomo como respaldo, los ‘Samuráis Azules’ buscarán dar la sorpresa en un grupo competitivo.