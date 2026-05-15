Por Redacción EC

La selección de Japón anunció su lista oficial de convocados para el Mundial 2026 y una de las imágenes más emotivas la protagonizó Yuto Nagatomo. El experimentado lateral, de 39 años, no pudo contener las lágrimas tras confirmarse su inclusión en el equipo que disputará la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.