Un gesto que va más allá del fútbol. Vinícius Jr emocionó a Zaher, un niño sudanés de 13 años que perdió ambas piernas durante la guerra en Sudán, al enviarle un mensaje personalizado en el que le expresó su admiración, le dio palabras de aliento y lo invitó a asistir a un partido del Real Madrid.

La historia del menor fue difundida por la BBC Mundo, que volvió a encontrarse con él en El Cairo, Egipto, más de un año después de conocerlo entre las ruinas de Jartum, capital de Sudán. En aquella ocasión, Zaher era un niño tímido que se desplazaba en silla de ruedas y soñaba con volver a caminar para jugar al fútbol con sus amigos.

El joven recibió un ataque con drones en 2024, cuando se encontraba junto a su madre, Habibah, vendiendo lentejas en las calles de Jartum. El bombardeo provocó que perdiera ambas piernas y cambió por completo su vida, en medio de un conflicto armado que comenzó en 2023 entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Vinícius Júnior envió un mensaje especial al niño sudanés

Al conocer su historia, el futbolista brasileño decidió enviarle un video de apoyo. Zaher, quien considera al delantero del Real Madrid como su máximo ídolo, no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras del jugador en árabe.

“Me enteré de tu historia. Sé lo difíciles que deben haber sido los últimos meses para ti”, comenzó diciendo Vinícius.

El atacante también destacó su fortaleza y le dedicó un mensaje de motivación: “Eres un hombre negro muy trabajador. Espero de verdad que aproveches al máximo tus nuevas prótesis, que vuelvas a jugar al fútbol y que encuentres la felicidad. Te lo mereces”.

Sin embargo, la sorpresa no terminó allí. Vinícius le extendió una invitación para que pueda conocerlo personalmente: “Me gustaría invitarte a un partido del Real Madrid. Podemos pasar el día juntos”.

La reacción de Zaher fue inmediata. Abrumado por la emoción, salió unos instantes de la habitación y regresó con una camiseta del delantero brasileño. Su deseo ahora es conseguir una visa que le permita viajar a España y aceptar la invitación.

“Díganle a Vinícius que lo quiero mucho. Su mensaje me ha animado muchísimo”, expresó el menor.

La historia de Zaher: de la guerra en Sudán a volver a caminar

La recuperación del niño fue posible gracias a una campaña solidaria impulsada por Dena Latif, una abogada de origen sudanés residente en Reino Unido. Después de conocer su historia a través de un reportaje de la BBC, ayudó a organizar una iniciativa que consiguió recaudar 45.000 libras esterlinas (aproximadamente 60.000 dólares) para financiar su atención médica.

Zaher y su madre tuvieron que abandonar Sudán para recibir el tratamiento que necesitaba en Egipto. El proceso fue complicado: ninguno de los dos tenía pasaporte y sus certificados de nacimiento habían sido destruidos durante la guerra.

Finalmente, consiguieron trasladarse a El Cairo, donde el menor recibió atención médica, pasó por una nueva cirugía y completó meses de rehabilitación y fisioterapia para aprender a utilizar sus prótesis. También recibió acompañamiento psicológico para afrontar el trauma.

Más de un año después de aquel primer encuentro, su transformación es evidente. Zaher volvió a caminar, puede patear un balón y recuperó parte de la alegría que había perdido tras el ataque.

Según la doctora Bintelmuna Eltayeb, una de las profesionales que lo atendió, el cambio también se refleja en su personalidad: pasó de ser un niño tímido y triste a mostrarse sonriente y seguro de sí mismo.

Su madre, Habibah, también destacó el apoyo recibido durante este proceso y aseguró que siente que el mundo entero está alentando a su hijo y deseando que pueda salir adelante.