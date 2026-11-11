Por Redacción EC

Un gesto que va más allá del fútbol. Vinícius Jr emocionó a Zaher, un niño sudanés de 13 años que perdió ambas piernas durante la guerra en Sudán, al enviarle un mensaje personalizado en el que le expresó su admiración, le dio palabras de aliento y lo invitó a asistir a un partido del Real Madrid.

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