Carlos Zambrano y Darío Benedetto se llevaron el protagonismo en el empate entre Boca Juniors y Racing por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina. Para el inicio del segundo tiempo, ambos futbolista mostraron señales de una presunta pelea en los vestuarios, algo que fue confirmado con el correr de los minutos.

Un día después de lo ocurrido, los dos futbolistas ya tienen un castigo: ambos quedaron fuera para el partido ante Rosario Central. La información la dio a conocer el diario Olé, donde además indican que el Consejo de Fútbol analiza un castigo económico.

En la publicación detallan que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, se reunió con todo el plantel para hacerles saber del papelón que generó el incidente. Luego tuvo otra reunión con los integrantes del Consejo de Fútbol.

Por lo pronto el castigo deportivo es por un partido, pero no se descarta que esto pueda aumentar. Hugo Ibarra, técnico de Boca Juniors, deberá armar el equipo para el próximo duelo sin contar con ambos jugadores.

El mensaje de Zambrano

De los dos, el primero que se expresó mediante las redes sociales fue el ‘Kaiser’. El defensor no ha hecho mención del encontronazo con el goleador. El ex Schalke 04 solo hizo un comentario relacionado al compromiso: “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, dijo en Twitter.