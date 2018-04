Real Madrid disputó el encuentro frente al Leganés por la Liga española, pensando en lo que se juega el día martes en el Santiago Bernabéu. Zidane decidió hacer hasta 10 cambios en relación al encuentro anterior, debido a que recibe al Bayern Múnich por la semifinal de Champions League.

"Me quedo con la primera parte donde el equipo ha estado muy bien. No era fácil después de 10 cambios en el once y con jugadores que no juegan habitualmente.", afirmó el francés durante rueda de prensa.

Zidane hizo referencia también a la semifinal de Champions League frente al Bayern Múnich a mitad de semana: “Es el partido más importante de la temporada y tenemos que estar como nunca lo hemos hecho durante el curso. Pido a la afición que nos apoye porque necesitamos su aliento y estoy seguro de que vamos a luchar por meternos en la final y conseguir el objetivo”.

“Sabemos lo que nos ha ocurrido el año pasado y este mes durante el partido de la Juventus. No nos podemos confiar durante ningún momento y debemos estar totalmente concentrados en el partido. Tenemos hacer el mejor partido de la temporada”, finalizó el francés, donde hizo referencia a desatenciones que tuvieron en definiciones pasadas.

Cabe resaltar que Bayern Múnich superó al Frankfurt por 4-1 con un equipo alterno, pensando también en el encuentro del martes por Champions League.