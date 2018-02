Zinedine Zidane se ha visto en el ojo de la tormenta, luego de que ordenara la variante de Dani Ceballos en reemplazo de Mateo Kovacic en el último encuentro de Liga del Real Madrid ante Leganés.

Hasta ahí todo estaría dentro de lo normal, pero el detalle es que solo restaban 28 segundos para la culminación del juego con el resultado a favor de 3-1 a favor del Madrid.

La variante no tenía sentido, ni siquiera para dilatar el tiempo, pues tenían dos goles de diferencia. Algunos han interpretado esto como una falta del respeto al jugador y Zidane salió al frente en rueda de prensa.

"Me sentí muy mal y lo siento mucho. Se lo he dicho. No me gusta sacar a un jugador 30 segundos para nada. Él sabe que no ha tenido muchos minutos pero ha seguido trabajando, es estupendo, me acuerdo del partido ante el Alavés que marcó dos goles. Estoy encantado con él y tiene que seguir peleando".

Con estas declaraciones el estratega francés pone punto final al show mediático generado por el cambio ante Leganés y, de seguro, no volverá a incluir a un jugador menos de un minuto.