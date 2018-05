Zidane: “La Liga española es más difícil que la Champions League”

Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa, previo al duelo entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, sobre la actualidad del cuadro merengue tanto en la Liga española como en la Champions League, haciendo referencia a que la primera es más difícil de conseguir.

“La Liga es más difícil que ganar la Champions, lo he dicho toda la vida, que es lo más complicado y más bonito para mí”, afirmó el estratega.

Hizo hincapié en que la campaña del Real Madrid en la Liga española no fue un fracaso, sino solo una mala temporada: “Fracaso no, no es una buena temporada en la Liga, pero sobre todo nuestro final de Liga está mucho mejor, conforme a lo que tenemos que hacer, pero no puedes hablar de fracaso”.

Sobre la próxima final de Champions League agregó: “Quedan cuatro partidos y queremos acabar en Liga lo más alto posible y queremos calentar para la Champions, que estos partidos jugados con intensidad sirven para esa final”.

Zidane finalizó aclarando sobre el clásico de mañana que “el jugador que no este al cien por ciento no va a jugar, pero los demás sí”.