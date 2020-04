Dani Ceballos, jugador de Real Madrid cedido al Arsenal, confesó que “Zidane siempre me decía que yo era un jugador de gasoil (gasolina) que necesitaba jugar muchos encuentros para tener siempre un ritmo de partido alto”. Asimismo, el español añadió que mantiene una relación sana con el técnico francés quien le ha pedido paciencia para volver al club.

“Cuando estuve hará dos o tres meses en Valdebebas, me dijo que estaba siguiendo la Premier, que me había visto jugar y que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores”, apuntó. Sobre su actual entrenador, Mikel Arteta, no tuvo más que palabras de elogio y argumentó que fue instruido por Pep Guardiola a quien considera el mejor técnico del mundo.

Para quien también tuvo palabras de elogio fue para el técnico de Barcelona, Quique Setién: “La filosofía de Quique Setién me parece espectacular. Creo que ahora mismo está en un club en el que puede triunfar por sus ideas”, afirmó.

Por último, el actual ’gunner’ recordó con emotividad a José Antonio Reyes quien fue estrella de Arsenal y en su momento quiso dedicarle uno de los títulos europeos que no pudo conseguir: “Fue duro empezar el verano así pero acabó de la mejor manera posible, que era consiguiendo el objetivo, que era ganar el europeo. Era un buen momento para recordarle y dedicarle el título. En Londres al salir del estadio justo enfrente, tenemos una pancarta de él y me motiva mucho cuando estamos en el campo y veo una foto de nuestro Antonio”.

