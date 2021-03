En la previa del derbi, Zinedine Zidane defendió a Vinicuis Junior por las críticas recibidas ante su escasa producción de gol con el Real Madrid en la temporada. El cuadro merengue se enfrenta mañana al Atlético de Madrid, líder de LaLiga Santander, por la fecha 26 y el brasileño podría tener minutos.

Zidane reconoció que Real Madrid atraviesa una sequía de goles que lo ha complicado en LaLiga Santander; sin embargo, negó que hayan cedido la temporada al Atlético de Madrid, o al mismo Barcelona que le ganó al Osasuna. “Es verdad que queremos meter más goles. Lo importante es crear ocasiones. Luego cada jugador puede dar más”, dijo.

A pesar que Vinicius Junior ‘rescató’ al Real Madrid ante la Real Sociedad la fecha pasada, los comentarios negativos tuvieron como blanco al brasileño. Sin embargo, Zinedine Zidane lo respaldó y no dudó en compararlo con su época de futbolista. “Todos pueden dar más y todos quieren mejorar los datos de goles. Yo me acuerdo que yo no metía muchos goles con al calidad que tenía y yo quería mejorar los datos”, enfatizó.

Partido clave

Real Madrid es segundo en LaLiga Santander con 53 puntos, cinco menos que el Atlético de Madrid por lo que Zinedine Zidane entiendo que será uno de los partidos más importantes y complicados de la temporada. A pesar que el cuadro ‘Colchonero’ parte como favorito, el técnico merengue señala que el duelo será intenso y jugado de igual a igual.

“Nosotros vamos a ir a hacer un buen partido y ya. No sé lo que va a pasar, pero tenemos que hacer un buen partido porque jugamos contra un gran rival, que está arriba. Nosotros vamos a ir con la idea de hacer un gran partido de fútbol. Necesitamos empezar bien y hacer un buen partido los 90 minutos, porque es un rival muy bueno”, aseguró.

Finalmente, Zidane no descartó a Karin Benzema para el partido contra el Atlético de Madrid. El delantero francés viene recuperándose de una lesión. “Si hay una duda, no me gusta. No vamos a arriesgar a Karim. Los que van a jugar van a estar al cien por cien”, afirmó el técnico del Real Madrid.

