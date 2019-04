Zidane sobre la tragedia de Notre Dame: “No le deseo a nadie este tipo de cosas”

Zinedine Zidane dirigió el Real Madrid vs. Leganés, de la Liga Santander, con la cabeza puesta en la catedral de Notre Dame, que ha sido consumida por un voraz incendio en las últimas horas.

"Lo de París... qué te voy a decir. Como siempre, cuando pasa algo así en todo el mundo. Hoy es en París. Es complicado, es complicado", dijo Zinedine Zidane en sala de prensa.

Y agregó: "No se lo deseo a nadie este tipo de cosas. Ahora espero, pero no lo sé porque estábamos entrando cuando nos los dijeron, que no haya víctimas".

Al igual que el entrenador del Real Madrid, otras figuras francesas del fútbol como Paul Pogba y Franck Ribery lamentaron lo acontecido con la catedra de Notre Dame.