Real Madrid consiguió una nueva victoria en Laliga Santander, lo que le permitió alcanzar la cima de la tabla de posiciones junto al Atlético. Sin embargo, la polémica no se aleja de la tienda merengue que superó 3-1 al Eibar y Sergio Ramos fue el protagonista esta tarde en el estadio Ipurúa.

Se jugaban los minutos finales, el Real Madrid ganaba 2-1 cuando Yoshinori Muto cabeceó el balón dentro del área y este chocó en el codo de Ramos. Los futbolistas de Eibar reclamaron penal; sin embargo, el árbitro ni siquiera se acercó a revisar el VAR. Al término del partido tanto Zinedine Zidane como José Luis Mendilibar dieron su versión de lo ocurrido.

“A Sergio también le ha parecido penalti, lo ha estado comentando con varios jugadores nuestros. No ha ido a mirar, y le da en la mano. Será que piensan que no es penalti. Con las manos siempre pasa esto porque nadie tienen claro que es penalti y qué no, tampoco los árbitros”, declaró el armero.

Tras el final de partido, Zinedine Zidane valoró el triunfo del Real Madrid y colocarse segundo en la tabla de posiciones de LaLiga Santander junto al Atlético de Madrid.

“Hay que destacar el partido de todos. Ha sido un partidazo, el Eibar ha tenido también sus momentos fuertes, pero creo que lo hemos controlado bien, aun teniendo dificultades. Sufrimos, pero controlamos, esto es fútbol y creo que la victoria es merecida”, arrancó diciendo.

Lo que evitó comentar fue la polémica mano de Sergio Ramos y la cuál pudo cambiar el resultado del partido. ”No la he visto, pero pita el árbitro y como siempre no me meto en el trabajo del árbitro”, sentenció Zinedine Zidane.

